МАДИ требует проверки всего таксопарка, после аварии на Покровке в Москве

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-07T16:46:30+03:00

Таксист сбил двух человек на тротуаре и скрылся с места ДТП

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Авария, которая произошла 7 декабря в центре столицы, повлекла за собой ряд крупных проверок. Проверяющие придут в компанию ООО «Строймакс», таксист, который учинил аварию, работает именно здесь. А вот машина числится за другой фирмой, но во всех обстоятельствах еще предстоит разобраться.

Полной проверки попросили в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ). Представитель учреждения Ольга Дрыгало объяснила, что у таксопарка есть 1726 действующих разрешений на таксомоторные перевозки, выданные в Министерстве транспорта Московской области.

От службы «Яндекс.Такси» известно, что автомобиль Kia Rio, на котором водитель совершил наезд на рабочих, числится в таксопарке «ВидиКи».

- Нужно выяснить на кого именно работает водитель, ведь работодатель должен контролировать не только состояние авто, но и сотрудника. Следить за проведением медосмотра и ежедневного технического осмотра перед выездом на линию, - говорит пресс-секретарь МАДИ Ольга Дрыгало телеканалу «360».

Авария произошла на улице Покровка. Водитель двигался со стороны Китай-города и выехал на встречку, а потом на тротуар, где сбил двух человек. Позже мужчина покинул место происшествия, но далеко скрыться ему не удалось, полиция задержала лихача.