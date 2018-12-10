2018-12-10T13:16:46+03:00
Дом. Семья

Контроль за продажей пиротехники усилят в преддверии Нового года

В городе уже выявили 5,5 тысяч нарушений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Перед Новым годом ужесточат контроль за продажей пиротехникиПеред Новым годом ужесточат контроль за продажей пиротехники
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В преддверии новогодних праздников МЧС проведет инспекцию мест продажи пиротехники и электрических гирлянд. Кроме того в ведомстве планируют проинформировать граждан о безопасном использовании хлопушек и фейерверков как на улице, так и в домашних условиях.

Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности общественных мест, где будут проходить новогодние гулянья, а также детские утренники. Всего спасатели проверят более 55 тысяч объектов с массовым пребыванием детей. Такие проверки в городе уже начались, пишет сетевое издание m24.ru.

В настоящее время в Москве было выявлено уже порядка пяти с половиной тысяч нарушений. К административной ответственности были привлечены более 609 юридических и 1,5 тысячи должностных лиц, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, 14 декабря в городе стартует традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках праздника запланировано более 70 ледовых шоу, новогодние ярмарки, гулянья, спортивные состязания и мастер-классы.

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