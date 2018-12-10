2018-12-10T15:57:05+03:00
Общество

В Москве беспилотные автомобили смогут автоматически пропускать "скорую помощь"

Позже эту систему связи внедрят и в обычные автомобили
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Беспилотные автомобили уже в следующем году появятся на дорогах столицыБеспилотные автомобили уже в следующем году появятся на дорогах столицыФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Беспилотные машины уже в следующем году появятся на дорогах Москвы. В рамках этих испытаний весной 2019 года пройдет тестирование и автомобильный сервис на базе технологии V2X, который позволит заранее сообщать приближении "скорой помощи" и других машин экстренных служб. Таким образом, время прибытия оперативных служб может сократиться на 20%.

- Испытания этого и других автомобильных сервисов, а также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, впервые пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 "Москва – Санкт-Петербург", - сообщил советник руководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Роман Малкин.

Сигнал, поступающий от "скорой помощи", будет автоматически передаваться всем впереди идущим машинам, которые будут подключены к новой системе связи. В беспилотных автомобилях эта система будет обязательной.

Такие сервисы будут внедряться не только в беспилотные автомобили, но и в традиционные. Ведущие автопроизводители смогут уставливать новые виды связи еще во время сборки машин. По мнению экспертов, данная технология сможет полноценно функционировать уже в 2025 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 декабря разработчики беспилотных автомобилей начнут тестирование своих машин на дорогах Москвы. Соответствующее разрешение уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Беспилотники будут оснащены знаком с буквой "А" ("Автономное вождение").

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за разбой и кражу
Контроль за продажей пиротехники усилят в преддверии Нового года
На столичных дорогах ремонтируют ограждения за счет виновников аварий
В Москве в продаже появились «Тройки» с изображением парящего моста из «Зарядья»
МАДИ требует проверки всего таксопарка, после аварии на Покровке в Москве
Столичные врачи-урологи ежедневно проводят две - три операции при помощи роботов
В столице на снегосплавные пункты вывезли более 200 тысяч кубометров снега
В Подмосковье проверят информацию о незаконной вырубке деревьев
Москвич закидал соседа яйцами за неправильную парковку
Пенсионер написал заявление на коммунальщиков, которые очистили его квартиру от мусора
Столкновение автобуса и грузовика в Москве попало на видео
Свои решения по улучшению цифровой среды Москвы предложат 500 специалистов
Медицинский вертолет прилетает в любую точку Москвы за 7 - 10 минут
В Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиков