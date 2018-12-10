2018-12-10T15:57:05+03:00
Общество

В Москве беспилотные автомобили смогут автоматически пропускать "скорую помощь"

Позже эту систему связи внедрят и в обычные автомобили
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Беспилотные автомобили уже в следующем году появятся на дорогах столицыБеспилотные автомобили уже в следующем году появятся на дорогах столицыФото: Алиса ТИТКО
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Беспилотные машины уже в следующем году появятся на дорогах Москвы. В рамках этих испытаний весной 2019 года пройдет тестирование и автомобильный сервис на базе технологии V2X, который позволит заранее сообщать приближении "скорой помощи" и других машин экстренных служб. Таким образом, время прибытия оперативных служб может сократиться на 20%.

- Испытания этого и других автомобильных сервисов, а также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, впервые пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 "Москва – Санкт-Петербург", - сообщил советник руководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Роман Малкин.

Сигнал, поступающий от "скорой помощи", будет автоматически передаваться всем впереди идущим машинам, которые будут подключены к новой системе связи. В беспилотных автомобилях эта система будет обязательной.

Такие сервисы будут внедряться не только в беспилотные автомобили, но и в традиционные. Ведущие автопроизводители смогут уставливать новые виды связи еще во время сборки машин. По мнению экспертов, данная технология сможет полноценно функционировать уже в 2025 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 декабря разработчики беспилотных автомобилей начнут тестирование своих машин на дорогах Москвы. Соответствующее разрешение уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Беспилотники будут оснащены знаком с буквой "А" ("Автономное вождение").

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