2018-12-11T13:50:03+03:00
Москва

Жители Подмосковья напишут «Избирательный диктант»

Тестирование пройдет в регионе 12 декабря
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье пройдет "Избирательный диктант"В Подмосковье пройдет "Избирательный диктант"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В среду, 12 декабря, в городах Московской области пройдет «Избирательный» диктант. В рамках регионального тестирования все желающие смогут проверить свои знания в сфере избирательного права. Об этом сообщили в пресс-службы Мособлизбиркома.

Отметим, что тематический диктант приурочен ко Дню Конституции РФ.

«Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности жителей Подмосковья в области избирательного права и процесса. В диктанте могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет», - приводит официальное сообщение Мосизберкома РИАМО.

Сообщается, что диктант будет состоять из 50 вопросов, на которые необходимо будет ответить в течение 60 минут. Примечательно, что в рамках тестирования будут даны как закрытые, так и открытые вопросы, чтобы участники не могли угадать ответы случайным образом.

Всего в регионе запланировано порядка 300 площадок для проведения диктанта. В тестировании смогут принять участие более 10 тысяч жителей Подмосковья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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