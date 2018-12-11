2018-12-11T16:44:57+03:00
Московская жизнь

В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»

В шорт-лист конкурса проектов попали четыре работы
Светлана ВОЛКОВА
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В столице подвели предварительные итоги конкурса на лучшую концепцию монументально-скульптурной композиции «Строителям Москвы». По итогам рассмотрения жюри в шорт-лист конкурса включены четыре концепции. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Всего на конкурс поступили около 30 заявок, позднее участие подтвердили 20 соискателей, - отметил Сергей Левкин. - После детального изучения каждой из представленных заявок решением жюри было отобрано четыре работы. Кроме разработки эскиза скульптурной композиции памятника, авторам необходимо предложить решение обустройства будущего «Сквера строителей» на пересечении Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка. Представленный проект должен органично вписаться в существующее пространство.

Место для «Сквера строителей» одобрено как ветеранами-строителями, так и членами комиссии по монументальному искусству Московской городской думы. Выбор ветеранов и экспертов поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Выставка конкурсных проектов проходит в здании Союза архитекторов России (Гранатный переулок, д. 12). В ближайшее время жюри объявит имя победителя конкурса. Авторы проектов, занявших три первых места, получат денежные премии. Памятник строителям Москвы может появиться уже в 2019 году.

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