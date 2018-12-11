2018-12-11T15:22:26+03:00
Московская жизнь

Столичные врачи общей практики провели около 12 миллионов приемов

Пациенты получают всю необходимую помощь
Светлана ВОЛКОВА
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Врач общей практики - это терапевт, который прошел профессиональную переподготовку и получил дополнительные знания в хирургии, кардиологии, отоларингологии и в других направленияхВрач общей практики - это терапевт, который прошел профессиональную переподготовку и получил дополнительные знания в хирургии, кардиологии, отоларингологии и в других направленияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городских поликлиниках большинство пациентов обращается за медицинской помощью к врачам общей практики (ВОП). Они ведут первичный прием больных уже более полутора лет. Сегодня в медучреждениях Москвы работает более 2,7 тысяч таких специалистов. Врач общей практики - это терапевт, который прошел профессиональную переподготовку и получил дополнительные знания в хирургии, кардиологии, отоларингологии и в других направлениях. Врач общей практики может проводить несложные медицинские манипуляции самостоятельно, без направления пациента к узкому специалисту.

- С начала года врачи общей практики провели почти 12 миллионов приемов, - рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин. - Напомню, более 40 врачей общей практики сегодня является обладателем почетного статуса «Московский врач». К этим специалистам пациенты в поликлинике обращаются в первую очередь. Благодаря их разносторонней подготовке удается снизить нагрузку на узких специалистов, освободив дополнительное время для оказания специализированной медицинской помощи.

Для работы ВОП в поликлиниках оснастили более 2,3 тысяч кабинетов и более 600 манипуляционных зон. Для таких специалистов закупили дополнительную медтехнику - отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы, бесконтактные тонометры. Все врачи общей практики получают ежемесячную надбавку в 20 тысяч рублей на основе гранта, учрежденного правительством Москвы.

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