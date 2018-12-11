2018-12-11T15:40:46+03:00
Происшествия

В Подмосковье обокрали тренера сборной России по фехтованию

Добычей преступников стали женские часы, украшения и деньги
Ася РОМАНЧУК
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В Подмосковье ограбили дом главного тренера сборной России по фехтованиюВ Подмосковье ограбили дом главного тренера сборной России по фехтованиюФото: Александр ГЛУЗ
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В подмосковных Химках обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию. Воры забрались в дом в микрорайоне Новогорск и вынесли дорогие часы, ювелирные украшения и деньги.

Жертвой преступников стал Ильгар Мамедов. Именно он написал заявление в полицию по факту кражи, сейчас нарушители в розыске. Стражи порядка проверяют все места, куда грабители могли сдать украденные ценности.

Из дома тренера вынесли шесть пар наручных женских часов, ювелирные изделия и деньги в сумме 200 тысяч рублей, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Ильгар Мамедов тренирует сборную России с 2012 года. Ранее он дважды становился олимпийским чемпионом по фехтованию.

С тех пор как Мамедов стал тренером он очень поддерживает своих подопечных. До начала турнира по фехтованию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Мамедов пообещал стать лысым, если его подопечные завоюют хотя бы две золотые медали. Они завоевали и тренеру пришлось сдержать собственное обещание.

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