В столице участники реновации переселяются из 30 домов

11 Дек. 17:16 2018-12-11T17:16:12+03:00

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Сегодня, 11 декабря, в Западном округе Москвы в районе Фили-Давыдково началось переселение жильцов еще двух пятиэтажек по программе реновации. С начала этого года переселение участников реновации проходит в 30 домов в 22 новостройки. При этом дома по адресам ул. Красных Зорь, д. 23 (ЗАО, район Можайский) и ул. Константина Федина, д. 3 (ВАО, район Северное Измайлово) - полностью расселены. А дом 5 на Константина Федина расселен и демонтирован по технологии «умного сноса».

- На западе Москвы в районе Фили-Давыдково продолжается переселение по программе реновации, - сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. - На улице Олеко Дундича смотровые ордера получили жильцы домов 33 и 35, корпус 1. Это панельные дома 1958 и 1959 года постройки соответственно.

По его словам, «стартовый» дом для переселенцев находится на улице Малая Филевская, д. 22. На первом этаже новостройки открылся Центр информирования по переселению. Напомним, в районе Фили-Давыдково реновация стартовала 17 ноября. Тогда в новостройку на Малой Филевской «поехали» два дома по адресу ул. Олеко Дундича, 29 и 31.

В Западном округе в программу реновации вошли 558 домов площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров. При этом утверждено 28 «стартовых» площадок. В районе Фили-Давыдково в список сноса включено 119 домов и выбраны 6 «стартов». Подробнее о программе реновации - на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru/city/projects/renovation/).

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом. На расселение намечено более 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. При этом утвержден перечень из 295 стартовых площадок. Подбору дополнительных адресов под новое строительство продолжается.

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