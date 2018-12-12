2018-12-12T13:25:34+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок

Мужчина выманил почти миллион под предлогом продажи запчастей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала мошенника в ХимкахПолиция задержала мошенника в ХимкахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковных Химках сотрудники полиции задержали мошенника, который обманул своих жертв почти на миллион рублей. С жалобой на недобросовестного продавца автомобильных запчастей в полицию обратился житель Самарской области.

«Злоумышленник ввел заявителя в заблуждение - под предлогом реализации через принадлежащую ему организацию автозапчастей получил от потерпевшего денежные средства, но в оговоренный счетом-договором срок, взятые на себя обязательства не исполнил и полученные денежные средства не вернул. Сумма ущерба составила более 320 тысяч рублей», - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. В ходе расследования выяснилось, что он причастен как минимум еще к трем аналогичным инцидентам. Сейчас мужчина заключен под арест, на него заведено уголовное дело о мошенничестве.

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