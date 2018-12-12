2018-12-12T14:04:28+03:00
Общество

В столицу придет резкое похолодание

К выходным температура воздуха опустится до – 15 градусов
Ася РОМАНЧУК
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В столицу придет настоящая зима со снегом и морозомВ столицу придет настоящая зима со снегом и морозомФото: Михаил ФРОЛОВ
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На столичный регион надвигается серьезное похолодание. Если сейчас за окном температура около ноля, то уже к выходным, 15-16 декабря, будет гораздо холоднее. Столбики термометров опустятся до -14…-16 градусов, такие прогнозы делают синоптики.

В центре погоды «Фобос» уверены, что к столице подбирается настоящая зима со снегопадами и морозами. Снег будет идти весь четверг и пятницу, при этом температура воздуха в эти дни будет не критичной, а вот в ночь с пятницы на выходные начнет серьезно холодать.

Столбик термометра поползет вниз, а сугробы вверх: за два дня снежный покров увеличится на пять-десять сантиметров.

-А вот выходные, по нашим ожиданиям, будут морозными. Днем будет -10…-15, а по ночам — до -20. До новых рекордов, наверное, дело не дойдет, но это будет самая низкая температура с начала зимы, — рассказал телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Январь встретит москвичей настоящими крещенскими морозами, будет аномально холодно, предупреждают метеорологи.

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