2018-12-12T14:23:10+03:00
Москва

Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей

В 2018 году столицу посетит 23 миллиона путешественников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В 2018 году Москву посетит 23 млн туристовВ 2018 году Москву посетит 23 млн туристовФото: Михаил ФРОЛОВ
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По итогам 2018 года Москву посетит примерно 23 миллиона туристов. Такой прогноз сделал мэр города, Сергей Собянин. По его словам, благодаря такому количеству путешественников столица получит 112 миллиардов рублей в виде налогов.

Отмечается, что на фестивальных площадках «Московские сезоны» в этом году побывают больше 90 миллионов москвичей и гостей города. Благодаря этому столичные гостиницы, рестораны, театры, магазины и стадионы заработают 817 миллиардов рублей. При этом большая часть средств пойдет на зарплаты работников.

Для примера градоначальник привел данные, что в этом году в Москве побывает в два раза больше туристов, чем в 2010 году, и они принесут бюджету в четыре раза больше средств, чем несколько лет назад можно было получить из туристической сферы. При этом на такие деньги можно построить целую линию метро или целый год обеспечивать программу реновации, пишет РИАМО.

Притоку туристов способствовало благоустройство города и разнообразие мероприятий, которые проводятся на территории столицы.

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