2018-12-13T10:40:31+03:00
Общество

К вечеру в Москве сильно ухудшится погода

13 декабря в столицу придет снегопад, а к выходным сильные морозы
Ася РОМАНЧУК
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В столицу придет настоящая морозная зима. ФОТО: Екатерина РомановаВ столицу придет настоящая морозная зима. ФОТО: Екатерина Романова
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Жителей столицы предупредили о сильном ухудшении погоды. Уже сейчас автомобилисты желаются на сильные заторы на дорогах, а к вечеру 13 декабря столица обещает встать в многокилометровых пробках.

Причина – снегопад, который накроет Москву во второй половине дня. Снег будет идти двое суток и сугробы вырасту почти на десять сантиметров. К концу дня на улице начнет холодать до – 5 градусов.

Это не единственная новость. К выходным жителям стоит ждать сильных морозов. Если сейчас температура не сильно отличается от ноля градусов, то через два дня столбики термометра опустятся до 15 градусов мороза, сообщает сайт «Дни.ру».

Кстати, предстоящий январь обещает быть холодным. Синоптики прогнозируют наступление крещенских морозов, что что жителям центральной России стоит запасаться теплыми вещами.

Новая рабочая неделя принесет неприятный сюрприз для автомобилистов столицы. Ожидается, что движение до конца месяца будет плотным, так что лучше добираться до работы на общественном транспорте.

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