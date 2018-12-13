2018-12-13T11:36:40+03:00
Москва

Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе

Парк украсят Колизеем, египетскими пирамидами и китайским дворцом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве установят ледяные скульптурыВ Москве установят ледяные скульптурыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В парке Победы в Москве установят ледяные скульптуры в форме древних памятников и мировых достопримечательностей. Украшения появятся в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу друзей».

«Одной из самых интересных скульптур в экспозиции «Ледовой Москвы» станет копия главной достопримечательности Рима. Речь идет о Колизее. В древнее время этот амфитеатр использовался в качестве арены для гладиаторских боев. У самого входа на площадку фестиваля воссоздадут реплики двух ассирийских крылатых быков. Их каменные изваяния часто «охраняли» храмы и дворцы Ассирии – древнего государства на территории современных Сирии и Ирака», – цитирует слова автора проекта Александра Ковтунца РИАМО.

Кроме того в парке установят ледяные копии дворца китайских императоров (Китай), главного храма древних Афин Парфенона (Греция), Большого сфинкса и пирамиды Хеопса (Египет). Традиционно в парке появится копия Кремлевской стены с пятью башнями и каскадом ледяных горок. Планируется, что высота ледяной Спасской башни достигнет 10 метров, а длина самой большой горки составит 100 метров.

Помимо этого на Поклонной горе появится еще одна столичная достопримечательность – сбор Василия Блаженного, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что в этом сезоне ледяные скульптуры украсят и другие городские парки. Полюбоваться зимним искусством можно будет в Лужниках, Сокольниках, на ВДНХ и на Красной Пресне.

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