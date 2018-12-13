До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации

13 Дек. 14:16 2018-12-13T14:16:06+03:00

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В новые дома по программе реновации уже переселяются примерно 6,5 тысяч жителей. До конца года их число вырастет еще на 4 тысячи человек. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

- Сейчас идет переселение в шести округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, в самое ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ, - отметил Андрей Валуй.

По его словам, горожане заселяются в 22 «стартовых» дома из 31 старой хрущевки. Из них один ветхий дом на улице Константина Федина в Восточном округе уже снесен. Для жителей городские власти создали Центры информирования по переселению. Они, как правило, открываются на первых этажах в новых домах для переселения.

Как ранее сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, сейчас для программы реновации уже утверждено 295 площадок с градостроительным потенциалом 4,5 миллиона квадратных метров. При этом поиск новых «стартовых» площадок продолжается. Адреса новых «стартовых» площадок - на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru/city/projects/renovation/).

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвует около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали более 350 тысяч квартир в 5171 доме.

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