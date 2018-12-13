2018-12-13T14:38:06+03:00
Московская жизнь

Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро

Это второй подобный маршрут подземки в столице
Светлана ВОЛКОВА
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Теперь проходческий комплекс продолжит строительство двухпутного тоннеля до станции «Нижегородская».Теперь проходческий комплекс продолжит строительство двухпутного тоннеля до станции «Нижегородская».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На Некрасовской линии метро (проектное название - Кожуховская) между станциями «Окская» и «Стахановская» построили участок двухпутного тоннеля, проходящий под Рязанским проспектом. Работы проводились в очень сложных условиях. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- За 12 месяцев тоннелепроходческий щит большого диаметра проложил почти два километра двухпутного тоннеля, который проходит под проезжей частью Рязанского проспекта в плотной жилой застройке на территории района Рязанский, - отметил Марат Хуснуллин. - Проходка велась в сложных геологических условиях, в водонасыщенных песках.

Дальше проходческий комплекс (ТПМК)без демонтажа пройдет по лотку станции «Стахановская» и продолжит строительство двухпутного тоннеля до станции «Нижегородская». Глава Стройкомплекса уточнил, что это второй двухпутный тоннель, который построен в Москве с применением щита диаметров в десять метров. Ранее завершились подобные работы на участке от станции «Косино» до «Юго-Восточной».

По словам генерального директора «Мосинжпроект», управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки, Марса Газизуллина, сейчас на втором пусковом участке розовой ветки от «Косино» до «Нижегородской» также развернуто строительство станций. Здесь ведется разработка котлованов и бетонирование конструкций. На станции «Стахановская» завершилась разработка грунта котлована, ведутся гидроизоляционные работы, завершаются работы по устройству распределительной плиты и лотка станционного комплекса.

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