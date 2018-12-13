Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-13T16:30:47+03:00

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Здесь можно будет сделать портрет, украшенный ледяным узором Москве в преддверии новогодних праздников появятся интерактивные фотостенды. Они будут украшены красивыми ледяными узорами и помогут создать атмосферу зимней сказки. Планируется, что экраны под названием «Ледяное дыхание» будут установлены на семи городских площадках.

Как сообщил технический специалист Объединенной энергетической компании Максим Крыганов, принцип действия таких экранов очень прост. Всем желающим будет достаточно сфотографироваться у специальной стойки, а затем подуть на датчик, и тогда портрет на экране украсят морозные узоры.

Предполагается, что фотоэкраны появятся в городе 14 декабря. Их установят улицах Хачатуряна, Новопесчаной, Строгинском бульваре, а также в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что для проекта был сконструирован специальный датчик, который реагирует на дыхание. Диаметр подиума перед экраном у объектов будет составлять 4,5 метра. В площадь самого экрана, на который будет выведен портрет, два на три метра, пишет сетевое издание m24.ru.