2018-12-14T12:06:47+03:00
Происшествия

Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей

Сейчас полицейские ищут преступников
Ася РОМАНЧУК
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Сейчас полицейские ищут вора, который забрался в дом к динамовцуСейчас полицейские ищут вора, который забрался в дом к динамовцуФото: Иван ВИСЛОВ
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Стражи порядка пытаются распутать ограбление, которое произошло в деревне Ильинское в Подмосковье. Вор забрался в дом к заместителю генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо» и вынес оттуда ценностей на 2,25 миллиона рублей.

Когда именно преступники посетили жилье динамовца, точно не ясно. Собственник недвижимости отсутствовал с 10 по 13 декабря и пропажу обнаружил только после возвращения.

Пока полицейским удалось установить способ, как преступник оказался в доме. Он отжал пластиковую дверь на первом этаже и проник внутрь. Добычей нарушителя стали ювелирные украшения из золота и наручные часы Rolех. Сумма ущерба составила в 2,25 миллиона рублей.

На месте происшествия воришка оставил отпечатки пальцев и следы обуви, это единственная зацепка для полицейских. Дом не был оборудован камерами видеонаблюдения и сигнализацией.

В полиции телеканалу «360» объяснили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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