2018-12-14T12:37:07+03:00
Общество

Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов

Погодные условия отразились на работе воздушных гаваней столицы
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Из-за снегопада в столице задержано несколько рейсовИз-за снегопада в столице задержано несколько рейсовФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Снегопад стал причиной задержки нескольких рейсов в московских аэропортах. Всего не смогли вовремя вылететь или были отменены более 30 авиарейсов.

Синоптики отмечают, что снегопад продлится до конца дня, а к вечеру температура воздуха начнет опускаться вниз. Уже завтра, 15 декабря, в столице ожидаются сильные морозы. С нуля градусов температура резко опустится до -15… - 20 градусов.

В аэропортах подтвердили, что в общей сложности отменно 14 рейсов, а остальные вылеты были задержаны. Коммунальные службы перестраивают работу, чтобы успевать расчищать взлетно-посадочную полосу. С коллапсом обещают справиться в ближайшее время и уже во второй половине дня все рейсы будут совершаться по расписанию, сообщает Пятый канал.

Несмотря на трудности в работе воздушных гаваней, жители столицы признаются, что рады снегопаду и настоящей зиме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В лесопарках и заповедниках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»