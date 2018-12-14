2018-12-14T12:37:07+03:00
Общество

Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов

Погодные условия отразились на работе воздушных гаваней столицы
Ася РОМАНЧУК
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Из-за снегопада в столице задержано несколько рейсовИз-за снегопада в столице задержано несколько рейсовФото: Алина НИЗАМОВА
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Снегопад стал причиной задержки нескольких рейсов в московских аэропортах. Всего не смогли вовремя вылететь или были отменены более 30 авиарейсов.

Синоптики отмечают, что снегопад продлится до конца дня, а к вечеру температура воздуха начнет опускаться вниз. Уже завтра, 15 декабря, в столице ожидаются сильные морозы. С нуля градусов температура резко опустится до -15… - 20 градусов.

В аэропортах подтвердили, что в общей сложности отменно 14 рейсов, а остальные вылеты были задержаны. Коммунальные службы перестраивают работу, чтобы успевать расчищать взлетно-посадочную полосу. С коллапсом обещают справиться в ближайшее время и уже во второй половине дня все рейсы будут совершаться по расписанию, сообщает Пятый канал.

Несмотря на трудности в работе воздушных гаваней, жители столицы признаются, что рады снегопаду и настоящей зиме.

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