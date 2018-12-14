2018-12-14T22:03:04+03:00
Общество

Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря

Поезда не пойдут из-за подключения к линии новой станции "Савеловская"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Для подключения новой станции необходимо временно закрыть "ЦСКА" и "Петровский парк"Для подключения новой станции необходимо временно закрыть "ЦСКА" и "Петровский парк"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В конце декабря в столичном метро откроют станцию метро "Савеловская" на Большой кольцевой линии, где сейчас заканчиваются отделочные работы. Для подключения новой станции необходимо временно закрыть "ЦСКА" и "Петровский парк". Сделают это 16 декабря.

- Движение поездов по Большой кольцевой линии будет осуществляться только на участке между станциями "Деловой центр" и "Хорошёвская", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошёвской" и обратно, - рассказали в Московском метрополитене.

В метрополитене объяснили, что в этот день для пассажиров будут открыты ближайшие станции метро - "Полежаевская" и "Динамо", а также станця МЦК "Хорошёво".

В воскресенье возле станций будут дежурить сотрудники метро, одетые в яркую желто-красную форму, которые помогут пассажирам выбрать правильный маршрут.

Уже 17 декабря Большая кольцевая линия возобновит работу в обычном режиме.

Напомним, что станция метро "Савеловская" Большой кольцевой линии станет частью транспортно-пересадочного узла "Савёловский". Здесь будут выходить пассажиры Савеловского вокзала, двух линий метро – Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой, а также пересадку будут делать с маршрутов наземного городского транспорта и с Московских центральных диаметров. Речь идет о потоке 300 тысяч пассажиров в сутки.

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