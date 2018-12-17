На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек

17 Дек. 13:10 2018-12-17T13:10:45+03:00

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Благодаря запуску новых поездов на Московской железной дороге в пригородных электричках появилось еще сто тысяч мест для пассажиров. Этого удалось достичь благодаря запуску 90 новых составов на восьми направлениях в будние дни. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отмечается, что в рамках измененного расписания больше всего пригородных поездов добавлено на Курском направлении - 20 пар поездов, еще восемь — на Казанском, шесть — на Белорусском. По новому графику электрички начали следовать уже с 9 декабря, пишет РИАМО.

Ликсутов добавил, что в конце 2019 — начале 2020 года планируется запустить первые диаметры МЦД-1 и МЦД-2, повысив комфорт на пригородных электричках. Качество обслуживания здесь будет схоже с уровнем в метро и Московском центральном кольце. Кроме того дальнейшая программа по развитию железнодорожного узла позволит интегрировать весь столичный рельсовый транспорт в единую сеть, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.