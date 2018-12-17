2018-12-17T13:59:55+03:00
Происшествия

Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей

У чиновника пропали часы, украшения и деньги
Ася РОМАНЧУК
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Полицейские ищут преступникаПолицейские ищут преступникаФото: Александр ГЛУЗ
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Недавно в Подмосковье добычей воров стало имущество сотрудника администрации президента. Неизвестные забрались в квартиру к госслужащему и вынесли ценные вещи. Пострадавший обратился в полицию, но пока отыскать преступников не удалось.

Скорее всего, воры в квартиру на втором этаже дома по лестнице. Вскрыть пластиковое окно получилось с помощью специальной отмычки, а уж выследить владельца не составило труда. Наверняка преступники знали, что хозяин возвращается домой поздно и не опасались быть замеченными.

Общую стоимость пропажи владелец недвижимости оценил в миллион рублей. Пропали не только деньги – 250 тысяч рублей, но и ценные вещи. Добычей воров стали наручные часы Frederique Constant и ювелирные украшения.

Помощь в поиске грабителей должно оказать видео с камер наблюдения. Полицейские надеются, что преступники попали на записи. Сейчас ролики изучаются стражами порядка. Следы и отпечатки пальцев, которые нашли на месте происшествия, тоже смогут пролить свет на данную историю, сообщает телеканал «360».

Добычей воров становились вещи сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека. В центре столицы у мужчины украли планшетник, фотоаппарат и травматическое оружие.

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