2018-12-17T18:01:00+03:00
Происшествия

В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей

С места ДТП они были госпитализированы
Анастасия ВАРДАНЯН
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В подмосковном Ногинске автомобиль сбил трех пешеходов.В подмосковном Ногинске автомобиль сбил трех пешеходов.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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ДТП с участием троих несовершеннолетних пешеходов произошло в подмосковном городе Ногинске около двух часов дня в понедельник, 17 декабря.

- Двигаясь по улице Ильича, легковой автомобиль «Ниссан» сбил троих детей, которые переходили дорогу в запрещенном месте, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области. - С места аварии трое несовершеннолетних пешеходов были госпитализированы.

Известно, за рулем иномарки была женщина-водитель. Она сама вызвала скорую детям. В больнице с переломами и ушибами оказалась шестилетняя девочка и двое мальчиков десяти и двенадцати лет. Автоледи уверяет, что не заметила детей, которые перебегали проезжую часть.

- Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, - пояснили в пресс-службе подмосковной полиции.

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