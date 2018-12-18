В Москву придут сибирские морозы

18 Дек. 12:22 2018-12-18T12:22:07+03:00

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Морозы в столичном регионе не только задержатся, но станут еще сильнее. Столбик термометра будет опускаться все ниже и уже в ночь на 19 декабря застынет на отметке в -23 градуса. Если сегодня, 18 декабря, будет до тринадцати градусов мороза, то завтрашний день обещает быть немного холоднее, до девятнадцати со знаком минус.

Водителей предупреждают, что на дороге образуется гололедица и поэтому стоит быть предельно внимательным. Нарушать скоростной режим сегодня опасно и дело тут не только в штрафах. Автомобилисты со стажем говорят, что контролировать авто на такое дороге сложнее всего, сообщает «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн дал рекомендации по выбору алкогольных напитков в новогоднюю ночь. По его словам, следует отдать предпочтение белому сухому вину, так как оно считается наиболее легким для печени. В цеом же выпивать алкоголь в ночное время пагубно, ночью печень работает медленее и спиртное застаивается в организме.