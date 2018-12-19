2018-12-19T12:00:01+03:00
Общество

В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям

Занимаются подготовкой работники МЧС
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания на КрещениеВ Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания на КрещениеФото: Елена СТЕПАНОВА
Изменить размер текста:

В Подмосковье начали вести работы по подготовке купелей для купания на Крещение. Всего на прудах и реках будут организованы более 200 мест, где верующие смогут погрузиться в воду. Помимо оборудования прорубей на берегу будут установлены теплые палатки, чтобы люди могли переодеться, а на берегу будут дежурить сотрудники МЧС и врачи скорой медицинской помощи, на случай если кому-то станет плохо.

-Крещение занимает особое место в нашей жизни. К проведению данного праздника всегда начинают готовиться заранее, - рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

На повестке дня подготовка к еще одному важному празднику – к Новому году. На городских площадях монтируются сцены, устанавливаются елки, улицы горят разноцветными фонарями. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей Московкой области будут работать 623 катка. А любителей беговых лыж ждут 425 км специальных трасс.

В Дмитровском городском округе появятся горнолыжные курорты, а еще на территории региона пройдут более 600 культурных мероприятий и более 100 муниципальных ярмарок, сообщает «Подмосковье сегодня».

Как подготовиться к купанию и что нужно взять с собой, рассказывает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей
В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков
Назван лучший парк Подмосковья 2018 года
В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно
Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям
В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом
ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках
В Подмосковье расстреляли бездомных собак
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек