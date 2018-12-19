В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям

19 Дек. 12:00 2018-12-19T12:00:01+03:00

В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания на Крещение Фото: Елена СТЕПАНОВА

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье начали вести работы по подготовке купелей для купания на Крещение. Всего на прудах и реках будут организованы более 200 мест, где верующие смогут погрузиться в воду. Помимо оборудования прорубей на берегу будут установлены теплые палатки, чтобы люди могли переодеться, а на берегу будут дежурить сотрудники МЧС и врачи скорой медицинской помощи, на случай если кому-то станет плохо.

-Крещение занимает особое место в нашей жизни. К проведению данного праздника всегда начинают готовиться заранее, - рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

На повестке дня подготовка к еще одному важному празднику – к Новому году. На городских площадях монтируются сцены, устанавливаются елки, улицы горят разноцветными фонарями. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей Московкой области будут работать 623 катка. А любителей беговых лыж ждут 425 км специальных трасс.

В Дмитровском городском округе появятся горнолыжные курорты, а еще на территории региона пройдут более 600 культурных мероприятий и более 100 муниципальных ярмарок, сообщает «Подмосковье сегодня».

Как подготовиться к купанию и что нужно взять с собой, рассказывает сайт kp.ru.