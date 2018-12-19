В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно

19 Дек. 18:13 2018-12-19T18:13:15+03:00

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В столице с 20 декабря открываются елочные базары и начнется активная подготовка к Новому году. Купить елочку можно в любой из 214 точек продаж. А как довезти ее домой? Погрузить, например, в такси. Но это дорого, еще и не каждый водитель захочет грузить ее в салон - осыпятся иголки, если только влезет в багажнике.

Но есть и более бюджетный вариант - перевезти елочку в метро. Как говорят в столичной "подземке", сделать это можно будет бесплатно, если дерево не будет превышать размеры допустимого багажа. С елочкой до 1,5 метра можно будет пройти без доплаты. Если же ваша лесная красавица будет выше, то готовьте дополнительно 60 рублей.

- Багаж, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте находится в пределах от 121 см до 150 см, длинномерные предметы, длина которых от 151 см до 220 см, оплачиваются отдельно за каждое место, - согласно правилам пользования Московским метрополитеном. - Количество мест багажа разрешенного к провозу не должно превышать двух мест на одного пассажира.