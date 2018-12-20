2018-12-20T09:33:40+03:00
Общество

Назван лучший парк Подмосковья 2018 года

Им стал парк «Пехорка», расположенный в Балашихе
Ася РОМАНЧУК
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Парк "Пехорка" стал лучшим в Подмосковье. ФОТО: https://www.park-pehorka.ruПарк "Пехорка" стал лучшим в Подмосковье. ФОТО: https://www.park-pehorka.ru
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В Подмосковье выбрали лучший городской парк по итогам 2018 года. Им стал парк «Пехорка», расположенный в Балашихе. Объект отдыха стал лучшим среди 91 аналогичного места.

После крупного ремонта и реконструкции парк начал работу в этом году. Теперь здесь можно е только прогуляться среди смешанного леса, но и хорошо отдохнуть. Дорожки для велосипедистов и пешеходов, веревочные парки, набережная с местами отдыха и, конечно же, площадка для проведения культурных мероприятий.

Рейтинг был составлен Министерством культуры Московской области. Парки оценивали по общей концепции развития, прогулочным зонам, состоянию площадок для проведения массово-культурных мероприятий, аттракционов, организации безопасности, сообщает сетевой издание m24.

В 2017 году парк «Пехорка» вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий. А год спустя на конкурсе «Парки Подмосковья» летом 2018 года была одержана победа в номинации «Лучший парк культуры и отдыха». Победа принесла парку премию в 14 миллионов рублей.

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