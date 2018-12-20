В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-20T12:29:32+03:00

В Подмосковье подготовят более 300 площадок для запуска фейерверков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На них можно будет безопасно использовать салюты в новогоднюю ночь

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В Подмосковье начли работу по подготовке площадок для запуска фейерверков и салютов в новогоднюю ночь. Всего будут оборудованы 306 мест, на которых жители подмосковного региона смогут безопасно использовать пиротехнику.

Работы ведут специалисты МЧС, им предстоит не только выбрать подходящие участки, свободные от домов и других опасных соседей, но и провести инструктажи с работниками организаций, которые будут заниматься организацией городских салютов.

Вмещать такие площадки будут не менее тысячи человек, в общей сложности планируется, что в новогоднюю ночь посмотреть на салют выйдут более ста тысяч россиян.

В ведомстве напомнили, что взрывать фейерверки нужно на просторной чистой местности, чтобы части пиротехники не стали причиной возникновения пожаров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо площадок для запуска салютов уже начались работы по подготовке мест для купания на Крещение. Всего будет оборудовано около 200 прорубей.