Угонщики элитных авто попались в руки полицейских

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-21T11:15:26+03:00

За несколько месяцев банда успела похитить семь авто премиум-класса а сумму более 20 млн рублей [видео]

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Полицейские задержали банду угонщиков, которые работали в московском регионе. Специализировались преступники только на дорогих иномарках премиум-класса и успели похитить семь машин.

Всего в группе было четверо участников, мужчины от 29 до 38 лет действовали вместе и успешно справлялись с самыми новомодными сигнализациями.

Своих жертв выслеживали заранее, а когда владелец парковал машину во дворе или на подземной парковке, с помощью специального прибора вскрывали иномарку.

Из семи украденных машин две удалось найти в гаражах задержанных. Для подавления «GSM-сигнала» каждый раз использовался специальный прибор, который устанавливался после вскрытия авто.

- Общая сумма ущерба сотавила более 20 миллионов рублей. Сейчас все подозреваемые установлены. Двое заключены под стражу, а еще двое находятся под подпиской о невыезде, - цитирует слова официального представителя МВД России Ирины Волк «Пятый канал».