2018-12-21T12:45:19+03:00
Общество

В Подмосковье появился лист ожидания для записи в кружки и секции

Теперь попасть на занятия можно сразу, как только освободилось место
Ася РОМАНЧУК
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Чтобы попасть на кружки и секции родителям достаточно записаться в "лист ожидания"Чтобы попасть на кружки и секции родителям достаточно записаться в "лист ожидания"Фото: Александр МИЛКУС
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Маленькие жители Подмосковья получили возможность активнее посещать кружки и секции. Для того, чтобы попасть на занятия необходимо подать виртуальное заявление, но порой бывает так, что свободных мест нет. Именно для этого была придумала система с листом ожидания.

Теперь родители, которые столкнулись с нехваткой мест, могут записаться в электронную очередь и не переживать, что место освободилось, а они не в курсе. Система автоматические предоставит место в кружке или секции тому ребенку, кто первый в листе ожидания.

- Данная функция должна облегчить жизнь семьям и сделать дополнительные занятия более доступными. Заявление можно подать в электронном виде и отслеживать его статус, получая уведомления с деперсонализированной очередью. Только с начала года через систему электронной записи прошло более 536 тысяч заявлений, 85% из которых были поданы в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг, прокомментировала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» министр образования региона Ольга Забралова.

Кстати, в среднем траты родителей на дополнительное образование для детей составляют ежегодно порядка 25 тысяч рублей.

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