2018-12-21T17:43:10+03:00
Общество

Из-за проведения Кремлевской елки перекроют центр Москвы

Нельзя будет проехать по улицам возле Красной площади
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Ограничения для автомобилистов будут действовать с 8.30 до 15.00.Ограничения для автомобилистов будут действовать с 8.30 до 15.00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На Кремлевскую елку в Москву 26 декабря приедут сотни детей с родителями со всей страны, а также из Абхазии и Южной Осетии. Некоторых участников праздника будут везти коллективно на автобусах с Курского вокзала. Уже сейчас эксперты говорят, что в центре города пробки могут достигнуть 10 баллов. Для обеспечения беспрепятственного проезда ограничат движение на нескольких улицах Москвы, которые расположены рядом с Красной площадью.

- Будет полное перекрытие участка Большого Москворецкого моста, Васильевског спуска, Варварки и Москворецкой улицы, - сообщили в информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.

Как уточнили в контакт-центре, ограничения для автомобилистов будут действовать с 8.30 до 15.00.

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