Торговлю спиртным граничат в Подмосковье на Новый год
В Подмосковье на предстоящие праздники введут ограничения по торговле спиртными напитками. Свободная продажа будет запрещена в местах, где пройдут массовые мероприятия и народные гуляния, а также рядом с образовательными учреждениями.
О предстоящих ограничениях уже уведомили муниципальные власти, они должны довести до сведения продавцов эту информацию.
- Эта работа обязательная, особенно вблизи детских образовательных учреждений, в местах праздничных мероприятий торговля алкоголем будет ограничена, - цитирует РИАМО слова заместителя начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области Игоря Платонова.
Поготовка к новогодним праздникам активно ведется в регионе. Всего запланировано более 400 разных мероприятий. Этой зимой откроются 29 катков, 41 лыжная трасса, 20 пунктов проката и 12 тюбинговых горок.
Если у вас не получается отмечать Новый год с семьей или друзьями, то это не повод сидеть дома, уткнувшись в смартфон. В столице полно развлечений, куда можно прийти одному и попасть в веселую тусовку