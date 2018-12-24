2018-12-24T15:04:40+03:00
Общество

Торговлю спиртным граничат в Подмосковье на Новый год

Продажа алкоголя будет запрещена в местах проведения народных гуляний и рядом с образовательными учреждениями
Ася РОМАНЧУК
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Встречать Новый год лучше без крепкого спиртногоВстречать Новый год лучше без крепкого спиртногоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Подмосковье на предстоящие праздники введут ограничения по торговле спиртными напитками. Свободная продажа будет запрещена в местах, где пройдут массовые мероприятия и народные гуляния, а также рядом с образовательными учреждениями.

О предстоящих ограничениях уже уведомили муниципальные власти, они должны довести до сведения продавцов эту информацию.

- Эта работа обязательная, особенно вблизи детских образовательных учреждений, в местах праздничных мероприятий торговля алкоголем будет ограничена, - цитирует РИАМО слова заместителя начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области Игоря Платонова.

Поготовка к новогодним праздникам активно ведется в регионе. Всего запланировано более 400 разных мероприятий. Этой зимой откроются 29 катков, 41 лыжная трасса, 20 пунктов проката и 12 тюбинговых горок.

Если у вас не получается отмечать Новый год с семьей или друзьями, то это не повод сидеть дома, уткнувшись в смартфон. В столице полно развлечений, куда можно прийти одному и попасть в веселую тусовку

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