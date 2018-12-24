Красная площадь будет открыта в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 17:56 2018-12-24T17:56:08+03:00

В период с 10.00 31 декабря до 2 января на Красную площадь будет осуществляться проход всех желающих Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУМ-каток тоже будет работать, но все билеты уже распроданы

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Те, кто давно мечтал встретить Новый год на Красной площади, могут сделать это в этом году. Попасть туда смогут все желающие.

- В период с 10.00 31 декабря до 2 января на Красную площадь будет осуществляться проход всех желающих. Специальные пропуска для этого не потребуются, - сообщил Владимир Черников, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы.

За безопасностью будут следить сотрудники полиции. Чтобы попасть на Красную площадь, нужно будет пройти через один из пяти КПП. Они будут оборудованы металлодетекторами.

Будет работать и ГУМ-каток. Счастливчики уже раскупили все имевшиеся билеты.

- Сеанс катания продлится с 21.30 31 декабря до 01.30 1 января. Все билеты распроданы, - сообщили «КП» представители ГУМ-катка.

Напомним, ранее попасть на Красную площадь в новогоднюю ночь можно было только по специальным пропускам.