Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров доставлен в полицию

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-25T12:39:20+03:00

Мама парня заявила, что его допрашивают в качестве свидетеля о драке с итальянскими болельщиками

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Рано утром в столице прошли массовые задержания фанатов ЦСКА, которые устроили драку с болельщиками «Ромы». Среди задержанных оказался Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров. Мама парня рассказала, что полицейские пришли рано утром, примерно в 6:15 и забрали Илью.

- Он проходит как свидетель в драке, в которой он вообще не был и не участвовал, потому что он работал и был в этот момент дома. Масса свидетелей это подтверждают, - сказала Ирина Юрьевна телеканалу «360».

Дом задержание «Армейца» объясняют известностью сына, как футбольного фаната. Как долго парня продержат в полиции пока не ясно.

Известно, что задержания прошли сразу в нескольких районах Москвы - по месту жительства болельщиков. Известно, что в автозаки погрузили и развезли по отделам полиции участников громкой потасовки, которая произошла в начале ноября в гостинице на улице Воронцово поле в районе Курского вокзала еще в конце ноября.

Несколько десятков фанатов попытались ворваться в отель, но соперникам удалось отбиться. В итоге обошлось повреждениями на лицах нескольких итальянцев и разбитыми окнами на входе в гостиницу. Драчуны разбежались до приезда полиции. Правда, позже схватка продолжилась и на стадионе «Лужники».