2018-12-26T10:09:42+03:00
Происшествия

На КПП в аэропорту Домодедово водитель сбил охранника

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Александр ДЖУМАЕВ
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В московском аэропорту Домодедово водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил контрольно-пропускной пункт.В московском аэропорту Домодедово водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил контрольно-пропускной пункт.Фото: Татьяна Коркина
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В московском аэропорту Домодедово водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил контрольно-пропускной пункт. В результате ДТП пострадал охранник, дежуривший на КПП.

Как сообщает ТАСС, аварии предшествовал дорожный конфликт между виновником ДТП и другим водителем. В результате возникшей на дороге ситуацией виновник происшествия не справился с управлением, протаранил КПП и сбил находившегося там охранника.

Пресс-служба подмосковной полиции также подтвердила факт аварии. "Автомобиль влетел в КПП аэропорта. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и охранник КПП", - заявили в правоохранительных органах.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Это не первое ДТП в районе аэропорта Домодедово в этом месяце. Ранее сайт kp.ru сообщал о столкновении автомобиля марки "Дэу" и трактора на подъезде к одному из крупнейших аэропортов страны. Тогда пострадали пять человек; в момент столкновения все они находились в салоне легковой машины.

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