В Подмосковье конфисковали 3,5 тонны самодельной красной икры

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-26T12:45:35+03:00

Полицейские нашли незаконное производство до того, как огромная партия успела отправиться к потребителям [видео]

Изменить размер текста: A A

Красная икра к Новому году долго не залеживается на полках магазинов. Товар хоть и кусается ценой, но пользуется большой популярностью у потребителей. Выбор сегодня огромный и нередко можно нарваться на подделку, порой опасную для здоровья.

В подмосковном Раменском полицейские обнаружили в промзоне подпольный цех по изготовлению деликатеса. Злоумышленники закупали альгиновую икру, расфасовывали ее по стеклянным банкам, наклеивали поддельные этикетки, отвозили на склад в гараже в Котельниках, а потом продавали икру как натуральную через интернет-магазины.

При обыске на складе нашли 20 тысяч банок с готовым продуктом, а еще 3,5 тонны готового сырья, которое не успели расфасовать по упаковкам. Производство было поставлено на поток: стеклянная тара, этикетки, банковские карты для расчета с покупателями – все было продумано.

Трудились на линии по изготовлению красной икры два мигранта из ближнего зарубежья. Причем работа велась в антисанитарных условиях, отмечают полицейские.

Сейчас задержаны четверо подозреваемых, все они уроженцы ближнего зарубежья. Им грозит уголовная ответственность по статье покушение на мошенничество. Новый год бизнесмены встретят за решеткой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».