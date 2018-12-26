2018-12-26T12:45:35+03:00
Происшествия

В Подмосковье конфисковали 3,5 тонны самодельной красной икры

Полицейские нашли незаконное производство до того, как огромная партия успела отправиться к потребителям [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В Подмосковье нашли цех по производству красной икры. ФОТО: стоп-кадр с видеоВ Подмосковье нашли цех по производству красной икры. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Красная икра к Новому году долго не залеживается на полках магазинов. Товар хоть и кусается ценой, но пользуется большой популярностью у потребителей. Выбор сегодня огромный и нередко можно нарваться на подделку, порой опасную для здоровья.

В подмосковном Раменском полицейские обнаружили в промзоне подпольный цех по изготовлению деликатеса. Злоумышленники закупали альгиновую икру, расфасовывали ее по стеклянным банкам, наклеивали поддельные этикетки, отвозили на склад в гараже в Котельниках, а потом продавали икру как натуральную через интернет-магазины.

При обыске на складе нашли 20 тысяч банок с готовым продуктом, а еще 3,5 тонны готового сырья, которое не успели расфасовать по упаковкам. Производство было поставлено на поток: стеклянная тара, этикетки, банковские карты для расчета с покупателями – все было продумано.

Трудились на линии по изготовлению красной икры два мигранта из ближнего зарубежья. Причем работа велась в антисанитарных условиях, отмечают полицейские.

Сейчас задержаны четверо подозреваемых, все они уроженцы ближнего зарубежья. Им грозит уголовная ответственность по статье покушение на мошенничество. Новый год бизнесмены встретят за решеткой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье конфисковали 3,5 тонны самодельной икры.

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