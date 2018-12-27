2018-12-27T15:22:03+03:00
Происшествия

Два человека погибли в подмосковном ДТП

На дороге под Рузой столкнулись три автомобиля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковной аварии погибли два человекаВ подмосковной аварии погибли два человекаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В подмосковном ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы разной степени тяжести. Автомобильная авария произошла на дороге Лужки – Орешки в Рузском городском округе. Утром в четверг, 27 декабря, здесь столкнулись три машины.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, авария произошла на двенадцатом километре подмосковной трассы. Здесь столкнулись «Газель», Mitsubishi и еще одна легковушка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О состоянии пострадавших пока не сообщается. Известно лишь, что с места происшествия их экстренно госпитализировали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных спецслужб. По факту происшествия проводится проверка. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства дорожного происшествия, пишет сайт argumenti.ru.

Сообщается, что в настоящее время движение на трассе после аварии уже полностью восстановлено.

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