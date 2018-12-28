2018-12-28T11:39:22+03:00
Общество

Баба Яга стала конкуренткой главной Рождественской елки в Лондоне

Сказочная любимица отправилась на очередные звездные гастроли
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Автор фото: пресс служба арт-проекта BY.Автор фото: пресс служба арт-проекта BY.
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В канун Нового года в центре британской столицы предпраздничная суета. И если еще несколько дней назад все бежали к главной Рождественской елке, то сейчас центром притяжения стала любимый герой наших сказок – Баба Яга. Ее скульптура, установленная в рамках арт-проекта Baba Yaga в районе Найтсбридж, теперь одно из самых популярных мест для селфи во всем Лондоне.

- Цель нашего проекта - сохранение русской культуры, возрождение народных традиций и, конечно, знакомство иностранцев с лучшими качествами русских людей, отраженных в древних сказках, - рассказывают организаторы.

Напомним, первая скульптура Бабы Яги была установлена в Екатеринбурге, затем в Челябинске, Уфе, Майами и в Дубае! При этом все они немного отличаются друг от друга: в Дубае «копия» главной русской волшебницы выполнена в белоснежном цвете, в Майами – в красном. А вот в Лондоне бронзовая скульптура выполнена с LED-подсветкой.

Баба-Яга с внучками Катей и Волгой Король. Автор фото: пресс служба арт-проекта BY.

Баба-Яга с внучками Катей и Волгой Король. Автор фото: пресс служба арт-проекта BY.

- Обожаю Лондон, как по мне – это один из лучших городов на планете, - отметила настоящая Баба Яга, которая не могла пропустить открытие своей скульптуры в Лондоне скульптора Ирины Лохошиной. - Я очень рада, что каждый житель города теперь может присесть возле меня, отдохнуть, поделиться проблемами. Я же счастливая Баба Яга – приношу удачу.

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