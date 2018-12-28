2018-12-28T13:14:52+03:00
Дом. Семья

Новогодние гулянья-2019 в центре Москвы покажут в режиме онлайн

Наблюдать за праздником можно будет на портале «Окно в город»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве пройдет онлайн-трансляция с главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество"В Москве пройдет онлайн-трансляция с главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На портале «Окно в город» можно будет посмотреть трансляцию новогодних гуляний в центре Москвы. В этом году зрители получат возможность увидеть мероприятия, которые проходят на разных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Сообщается, что камеры столичной системы видеонаблюдения покажут все основные места для гуляний: Красную площадь, а также Манежную и Театральную площади, Лубянку и улицу Кузнецкий Мост. Благодаря трансляции москвичи и гости города смогут выбрать интересующие их мероприятия и посетить их.

«Новый год — один из самых любимых праздников россиян. Зрители увидят нарядные елки, красочные театральные представления и спортивные состязания и смогут выбрать место для прогулок», — приводит слова начальника отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Головина РИАМО.

Отметим, что трансляция будет проходить ежедневно с 12:00 до 22:00 с 3 по 8 января, пишет сетевое издание m24.ru.

Добавим, что посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» в 2019 году ждут спектакли российских и европейских театров, ледовый балет, концерты, выступления популярных исполнителей, спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.

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