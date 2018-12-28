2018-12-28T14:39:24+03:00
Москва

Более 60 новых автобусных маршрутов запустили в Подмосковье в 2018 году

За год транспортная доступность улучшилась для 1 млн жителей региона
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье запустили новые автобусные маршрутыВ Подмосковье запустили новые автобусные маршрутыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2018 году на территории Московской области запустили 68 новых маршрутов общественного транспорта. Об этом рассказал зампред регионального правительства Игорь Тресков. Он отметил, что среди них есть новые маршруты, которые проходят от недавно построенных жилых комплексов к станциям столичного метрополитена.

«В 2018 году было открыто пятьдесят три так называемых «социальных» маршрута, что в полтора раза превышает показатель за последние три года. Еще пятнадцать новых маршрутов было запущено от новых жилых комплексов до станций Московского метрополитена по нерегулируемым тарифам», - цитирует Трескова интернет издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в этом году маршрут, следующих из Чехова в Москву стал обслуживаться по регулируемым тарифам с предоставлением льгот. А в 2019 году на регулярный тариф планируется перевести еще порядка 50 подмосковных маршрутов, передает телеканал «360».

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