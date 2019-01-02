Более пятисот человек застряли в Шереметьево

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:58:26+03:00

Как сообщили представители компании, из-за поломки самолёта рейс 3517 в Пунто Кану перенесен на 12 часов дня Фото: Предоставлено очевидцем

Изменить размер текста: A A

Почти полтысячи человек застряли в зоне вылета в аэропорту «Шереметьево». Самолёт компании Nordwind airlines, который должен был вылететь в Доминиканы ещё в 5:15 сломался.

- Здесь настоящий коллапс. Мест не хватает, дети лежат на полу. Но самое неприятное, что с нами никто не общается, все вопросы игнорируются, будто нас вообще нет, - отмечает очевидица событий Анфиса Храмова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/684920" frameborder="0"></iframe> 480 человек застряли в Шереметьево.Анастасия ВАРДАНЯН

Как сообщили представители компании, из-за поломки самолёта рейс 3517 в Пунто Кану перенесен на 12 часов дня.