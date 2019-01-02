2019-01-02T10:58:26+03:00
Общество

Более пятисот человек застряли в Шереметьево

В компании Nordwind airlines сломался самолёт [видео]
Евгения КОРОБКОВА
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Как сообщили представители компании, из-за поломки самолёта рейс 3517 в Пунто Кану перенесен на 12 часов дняКак сообщили представители компании, из-за поломки самолёта рейс 3517 в Пунто Кану перенесен на 12 часов дняФото: Предоставлено очевидцем
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Почти полтысячи человек застряли в зоне вылета в аэропорту «Шереметьево». Самолёт компании Nordwind airlines, который должен был вылететь в Доминиканы ещё в 5:15 сломался.

- Здесь настоящий коллапс. Мест не хватает, дети лежат на полу. Но самое неприятное, что с нами никто не общается, все вопросы игнорируются, будто нас вообще нет, - отмечает очевидица событий Анфиса Храмова.

480 человек застряли в Шереметьево.Анастасия ВАРДАНЯН

Как сообщили представители компании, из-за поломки самолёта рейс 3517 в Пунто Кану перенесен на 12 часов дня.

Более пятисот человек застряли в Шереметьево Фото: Фото очевидцев

Более пятисот человек застряли в ШереметьевоФото: Фото очевидцев

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