В Рождественскую ночь столичное метро, МЦК и электрички будут работать до 2.00

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:03:20+03:00

Кроме этого, ряд улиц в Москве 6 и 7 января перекроют

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В ночь на Рождество в Москве метрополитен, МЦК и пригородные электропоезда будут работать до 2.00. Кроме того, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до 3.00 (изменения коснутся 165 маршрутов - М1, М3, М6, М27, Т3, Т13, 608, 904 и других). Многие маршруты не прекратят свою работу всю ночь - автобусы М5, Т18, Т56, Т71, 605, 774, 836, троллейбусы 41, 38, 52, 72, 20, 28, трамваи 24, 26, 50, 11, 17, 36, 46. Полный список опубликован на сайте ГУП «Мосгортранс».

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

6 января с 18.00 до 3.00 7 января - Саймоновский проезд, ул. Волхонка от Саймоновского проезда до улицы Ленивка (полное перекрытие для автомобилистов и ликвидация остановки «Метро «Кропоткинская» - Музей изобразительных искусств им. Пушкина»).

6 января с 6.00 до 21.00 7 января - Елоховский проезд от улицы Новорязанская до улицы Н. Красносельская (полное перекрытие).

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