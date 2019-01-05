В студенческом общежитии МГСУ произошла массовая драка

5 Янв. 2019 2019-01-05T20:54:19+03:00

В СМИ сообщают о 20 участниках драки. В полиции эту цифру не подтверждают Фото: "КП" Архив

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Информация о массовой потасовке поступила в столичное управление МВД вечером 5 января. Звонили из общежития, в котором живут студенты Московского государственного строительного университета. Якобы постояльцы начали выяснять отношения и пошли стенка на стенку. По некоторым данным, большинство дерущихся - китайские студенты. На место происшествия (Ярославское шоссе, 26) вместе с полицейскими выехали медики.

Госпитализации не понадобилось, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе московского главка. - Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте. Это ссадины, ушибы, гематомы. Сейчас на месте работают сотрудники МВД. Они определят зачинщиков и примут решение о дальнейших действиях.

В СМИ сообщают о 20 участниках драки. В полиции эту цифру не подтверждают.

Точная информация будет позже, - говорят в ведомстве. - Сейчас точно известно, что раненых нет, как пишут некоторые издания.

Напомним, 17 декабря прошлого года в общаге РГГРУ спецназ Росгвардии провёл операцию по задержанию дерзких студентов, которые держали в страхе своих соседей. В отдел доставили 16 человек разных национальностей. В одной из комнат нашли пистолеты и прокурорские поддельные корочки. Ещё неделей раньше подобный рейд прошёл и в общежитии РУДН, где тоже периодически возникают разборки.