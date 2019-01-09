В парках Москвы появятся пункты по приему елок

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:52:35+03:00

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В среду, 9 января, в Москве открываются пункты приема елок. Здесь в рамках акции «Елочный круговорот» новогодние деревья можно будет сдать на переработку. Всего в городе откроются около 480 пунктов по приему елок, которые будут работать до 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В этом году акция пройдет с 9 января по 1 марта 2019 года. Всего в столице будут функционировать 473 пункта сбора новогодних елок в разных округах – 13 пунктов на природных территориях (организатор – ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования) и 460 пунктов, организованных префектурами административных округов», – цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Сообщается, что перед тем как сдать елку, с нее необходимо будет снять игрушки, гирлянды и мишуру. Из пунктов приема деревья будут переданы для переработки в щепу и почвогрунт. Приемка елок осуществляется бесплатно.

Добавим, что такая акция проходит в Москве с 2016 года, пишет ФАН.