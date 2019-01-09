На Калужском шоссе и Минской улице появятся выделенные полосы

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:47:58+03:00

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В Москве на Калужском шоссе и Минской улице запустят выделенные полосы. Начиная с 14 января по ним начнут курсировать автобусы и троллейбусы 49 маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С 14 января заработают выделенные полосы на улице Минской и Калужском шоссе. По ним следуют 49 маршрутов автобусов и троллейбусов. Ввод «выделенок» позволит наземному транспорту поехать быстрее, а пассажирам сократить время ожидания на остановке», — цитирует Ликсутова газета «Известия».

По словам чиновника, на Минском шоссе выделенный участок дороги составит три километра. Здесь будут курсировать 12 автобусов и два троллейбуса, которыми ежедневно пользуются 75 тысяч пассажиров.

Протяженность выделенной полосы на Минской будет больше — она составит 6,7 километров. Этим маршрутом пользуются 35 номеров автобусов, которые ежедневно перевозят более 89 тысяч человек, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.