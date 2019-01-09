В Подмосковье в 2019 году планируют открыть 24 школы

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:25:36+03:00

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В 2019 году в Московской области откроются еще 24 школы. При этом с нового года в регионе уже открыли свои двери для учеников четыре новых школы — в Балашихе, Пушкине, Мытищах и Истре. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«24 школы мы должны открыть в 2019 году. В рамках указов президента мы и ликвидируем вторую смену, и расшиваем самые узкие места, где большое количество жилья было построено, но социальные объекты опаздывали», — приводит слова Воробьева телеканал «360».

Напомним, ранее глава региона сообщил, что вторую смену в Московской области планируется полностью ликвидировать в 2022 году. Для решения этой проблемы в Подмосковье регулярно открываются образовательные учреждения рассчитанные в среднем на полторы тысячи обучающихся, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».