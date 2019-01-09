2019-01-09T14:25:36+03:00
Москва

В Подмосковье в 2019 году планируют открыть 24 школы

С нового года в регионе начали работать 4 новых образовательных учреждения
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В 2019 году в МО откроют 24 новые школыВ 2019 году в МО откроют 24 новые школыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2019 году в Московской области откроются еще 24 школы. При этом с нового года в регионе уже открыли свои двери для учеников четыре новых школы — в Балашихе, Пушкине, Мытищах и Истре. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«24 школы мы должны открыть в 2019 году. В рамках указов президента мы и ликвидируем вторую смену, и расшиваем самые узкие места, где большое количество жилья было построено, но социальные объекты опаздывали», — приводит слова Воробьева телеканал «360».

Напомним, ранее глава региона сообщил, что вторую смену в Московской области планируется полностью ликвидировать в 2022 году. Для решения этой проблемы в Подмосковье регулярно открываются образовательные учреждения рассчитанные в среднем на полторы тысячи обучающихся, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24