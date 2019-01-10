Метрополитену предоставят восемь участков в центре Москвы

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:32:06+03:00

Они будут переданы в аренду для строительства инженерных коммуникаций

Изменить размер текста: A A

Власти Москвы согласились предоставить метрополитену восемь участков в центре города. Эти площади необходимы для строительства инженерных коммуникаций столичной подземки.

Примечательно, что необходимые земельные участки общей площадью 0,9177 гектара будут предоставлены ГУП «Московский метрополитен» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам исполняющей обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, территории, переданные в аренду, предназначены для выполнения работ по выносу коммуникаций: водопроводов, канализации, теплосетей, пишет РИАМО.

Все участки расположены на Семеновской набережной (ЦАО): дом 1, строение 1; дом 3/1, строение 17; дом 3/1, корпус 2; дом 3/1, корпус 3; дом 2/1, строение 1; Семеновская набережная, дом 1, строение 2, пишет сетевое издание m24.ru.