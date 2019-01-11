В Москве пассажиры раскупили все «Тройки» в виде наклеек и вкладышей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-11T12:32:36+03:00

В новогодние праздники в Москве раскупили все "Тройки" нового формата Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Во время новогодних праздников в московском метро пассажиры раскупили все карты «Тройка» в формате вкладышей и наклеек на смартфоны. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Примечательно, что новинки были выпущены пробным тиражом в 500 экземпляров 25 декабря и в этот же день их раскупили. Вкладыши и наклейки отличаются от привычной карты «Тройка» размером — они почти в два раза меньше привычного проездного билета.

«Первую партию наклеек и вкладышей общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж – 25 декабря, вторую (еще 500 штук) – за новогодние праздники», - приводит сообщение пресс-службы метрополитена сетевое издание m24.ru.

В ведомстве добавили, что учитывая популярность новинок в продажу скоро поступит очередная партия нестандартных носителей. Приобрести их можно будет на стойках «Живое общение» и в магазинах метро «Маяковская» и «Трубная».

Стоимость одной наклейки – 350 рублей, вкладыша – 300 рублей. Действуют они, как и обычная «Тройка», пишет РИАМО.