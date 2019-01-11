Москвичей предупредили о повышении уровня опасности из-за метели

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-11T13:39:46+03:00

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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с изменениями погодных условий в городе. Синоптики обещают в субботу, 12 января, сильные метели, которые несут потенциальную опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов. Об этом сообщили в Гидромецентре.

«Желтый — погода потенциально опасна», — приводит сообщение организации Газета.ru.

Добавим, что по прогнозам синоптиков в ночь на субботу в городе будет облачно и снежно, местами возможны метель и гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 14-12 градусов, по области - минус 17-12 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/c.

Днем в столичном регионе метель продолжится, сохранится облачная погода. Температура воздуха в Москве составит минус 9-7 градусов, по области - минус 12-7 градусов.

Добавим, что ухудшение погодных условий ожидается также в Костромской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Брянской, Курской, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях.