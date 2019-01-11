Барецкий предложил бесплатно похоронить Пугачеву и Киркорова

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-11T15:33:36+03:00

Артист готов позаботиться о телах знаменитостей и проводить их в последний путь а свой счет

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Экс-музыкант «Ленинграда» Стас Барецкий заявил, что похоронит бесплатно всех престарелых российских звезд. Привилегии удостоились Алла Пугачева, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Андрей Макаревич и многие другие знаменитости. В общем, стареющие звезды могут умирать спокойно.

«Меня, как человека с 16 лет работающего на кладбище, очень будоражат истории с нашими престарелыми звездами... Пугачёва (69 лет), Киркоров (52 года), Газманов (71 год), Нагиев (51 год), Лещенко (72 года), Сюткин (60), Меладзе (53 года), Пресняков (50 лет), Валерия (50 лет), Макаревич (80 лет)...», - написал артист в Instagram.

Барцкий отметил, что его добила недавняя история с Осиным, которого не начто было хоронить. «Хоронили на бабки какого-то левого чувака. Я готов на себя возложить эту миссию,и хоронить "наших престарелых звёзд" бесплатно, также вести их могилы (поддерживать чистоту и т.д.) тоже бесплатно», - заверил Барецкий.

stas_bareckiy Стас Барецкий

Благородный порыв музыканта не поддрежал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян: «Конечно, я понимаю, что это один из способов продвижения подобного бизнеса. Но мне видятся такого рода заявления крайне неуместными».

Эксперт уверен, что артисты вежливо откажутся от такого "заманчивого" предложения. «Да и рано им еще думать о грустном, у них вся жизнь еще впереди. 50-70 лет - это разве возраст? На артистов вся надежда. Кто как ни они должны показать пример долгожительства и подать другим людям пример того, что пенсионная реформа работает», - заявил Манукян.

Он отметил, что сейчас слишком много негативных примеров, каогда артисты умирают в 30-60 лет. «Так что всем артистам долгих лет, страна верит в вас», - заключил Манукян.

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