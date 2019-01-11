Две сотни мест для купания на Крещение подготовили в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-11T14:58:15+03:00

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В Московской области подготовили две сотни мест для крещенских купаний. Здесь за безопасностью местных верующих будут следить порядка двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС России.

Сообщается, что купели для купаний организованы по всей области: шестьдесят три купели подготовили при храмах, церквях и у святых источников, семьдесят шесть мест – на прудах, восемьдесят три места – на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилками. Кроме того, все специально отведенные места имеют удобные спуски в воду.

Сообщается, что во время крещенских купаний рядом с купелями будут дежурить спасатели и медики. Кроме того на точках разместят около 600 единиц спецтехники, передает телеканал «360».

Специалисты напоминают, что перед купанием в проруби необходимо разогреться, в ледяной воде рекомендуется находиться не дольше минуты, а, выйдя на сушу, следует сразу растереться полотенцем и надеть сухую одежду, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».